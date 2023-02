Blanc : le jeu bienveillant du faon et du louveteau lâche son trailer final, c'est familial

Annoncé lors d'un Nintendo Direct en juin 2022, Blanc est un jeu qui n'a malheureusement pas fait beaucoup parler de lui ces derniers mois. Pourtant, la proposition de Gearbox Publishing et du studio Casus Ludi est assez originale. Le joueur incarne à la fois un faon et un louveteau qui vont tout faire pour retrouver leur famille après une tempête de neige. L'objectif va être de faire coopérer les deux animaux pour résoudre des énigmes environnementales, surmonter les obstacles et s'appuyer sur les aptitudes de chaque animal pour retrouver le chemin de la maison. Avec un titre aussi évocateur et une direction artistique aussi grâcieuse, Blanc se distingue aussitôt de la masse. Seulement deux boutons et un stick analogique suffisent pour contrôler chaque personnage. Le jeu a d'ailleurs été pensé et développé pour toute la famille, avec une approche bienveillante, sans aucun combat ni game over, pas de texte ni de dialogue non plus. Dit comme ça, ça peut effrayer, mais d'après les premiers retours, la proposition est intéressante. Dans tous les cas, voici le trailer de lancement de ce Blanc disponible sur PC et Nintendo Switch.