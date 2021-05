Ratchet & Clank Rift Apart : une vidéo de gameplay de 17 min en 4K, les nouveautés PS5 mises en avant

Ratchet & Clank : Rift Apart. La preuve avec la nouvelle vidéo de gameplay en 4K diffusée sur la chaîne PlayStation Access. D'une durée de 17 minutes, elle met logiquement en avant les nouveautés pensées par Insomniac Games telles que la course murale, la longe dimensionnelle, ou encore le sprint fantôme. Même la DualSense est mise à contribution, et on a également droit à quelques louanges sur la qualité graphique du jeu.Pour les anglophobes, pas de panique : les premières impressions de Maximilien sur Ratchet & Clank : Rift Apart sont en ligne depuis hier et reviennent en détail sur les nouvelles mécaniques. Pour mémoire, le jeu est attendu pour le 11 juin prochain sur PS5.