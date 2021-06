Charts France : c'est Ratchet & Clank PS5 qui mène la danse, la semaine du changement

C'est l'heure de vous révéler le classement des meilleures ventes de jeux en France, à la fois sur consoles et sur PC. Une semaine, qui prend en compte les jeux vendus du 31 mai 6 juin dernier, et qui se caractérise par du changement, enfin ! On note surtout l'entrée dans le classement d'un certain Ratchet & Clank Rift Apart sur PS5, qui prend la tête de ce Top 5. Juste derrière, l'indécrottable Mario Kart 8 Deluxe ne démérite toujours pas, tandis que Square Enix livre un beau combat avec Final Fantasy VII Remake Intergrade, qui se positionne en troisième position. Enfin, deux autres jeux Nintendo Switch clôture ce Top 5 avec Super Mario 3D World + Bowser's Fury et Animal Crossing : New Horizons. Sur PC, on retrouve peu ou prou les mêmes résultats, à la différence que Pro Cycling Manager 2021 a concédé sa médaille en chocolat pour Football Manager 2021, une valeur sûre depuis sa sortie.

Charts France semaine 23 (du 31 mai au 6 juin2021) 1/ BRatchet & Clank Rift Apart (PS5 - Sony Interactive Entertainment) 2/ Mario Kart 8 Deluxe (Switch - Nintendo) 3/ Final Fantasy VII Remake Intergrade (PS5 - Square Enix) 4/ Super Mario 3D World + Bowser's Fury (Switch - Nintendo) 5/ Animal Crossing : New Horizons (Switch - Nintendo) TOP 3 PC 1/ Microsoft Flight Simulator (Microsoft) 2/ Les Sims 4 (Electronic Arts) 3/ Football Manager 2021 (SEGA)