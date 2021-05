Ratchet & Clank Rift Apart : 15 min de gameplay sur PS5, un jeu next-gen d'une beauté incroyable

Comme attendu, les 15 minutes de gameplay proposées nous ont retourné la tête. Le jeu est d'une beauté incroyable, les développeurs ayant également pris le temps de présenter certaines des nouvelles mécaniques de gameplay (le sprint fantôme, la course murale, la longe dimensionnelle entre autres). De l'aveu même du studio, certaines idées en matière de game design n'auraient pas pu se concrétiser sans le SSD de la PS5.



Le moins que l'on puisse dire, c'est que les premiers jeux réellement next-gen se font désirer. En effet, excepté le remake de Demon's Souls qui a illuminé la PS5 l'an passé, on a plutôt droit à des versions optimisées de titres sortis sur Xbox One et PS4. Voilà pourquoi il ne fallait surtout pas manquer le State of Play d'hier soir où

"L’arsenal est un élément central de tous les jeux Ratchet & Clank, et nous vous avons montré comment nous tirons parti des gâchettes adaptatives et du retour haptique de la manette DualSense de la PS5 pour créer les armes les plus immersives de la saga, nous explique-t-on par ailleurs. Nous vous avons ainsi présenté certaines armes plus en profondeur et proposé un avant-goût d’une nouveauté : le collisionneur de négatrons. Nous avons évoqué les options d’accessibilité, notamment un mode Vitesse de jeu paramétrable dont nous sommes très fiers. Nous vous en dirons plus au sujet des options d’accessibilité du jeu très bientôt."







Côté contenu, Insomniac Games semble également avoir mis le paquet. "Entre les nouveaux niveaux ouverts à explorer, les casse-têtes de Clank, les défis de Glitch, les défis d’arène, les combats aériens et le tout premier mode photo Ratchet & Clank, vous aurez de multiples occasions d’arborer les différentes pièces d’armure que vous dénicherez au cours de votre aventure", assure le studio.



Pour mémoire, la sortie de Ratchet & Clank : Rift Apart est fixée au 11 juin prochain.