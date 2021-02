Ratchet & Clank Rift Apart : Sony a dévoilé la date de sortie, c'est juste avant l'été

C'est la prochaine grosse exclu de la PS5 : Ratchet & Clank Rift Apart vient enfin de révéler sa date de sortie à travers un tout nouveau trailer. Courte de 30 secondes, cette vidéo permet néanmoins de retrouver toutes les ambitions de ce jeu qui va permettre à notre duo de héros de passer d'un univers à un autre via des portails de réalité. C'est là que le SSD magique de la PS5 rentrera en jeu, afin de garantir une fluidité et une instantanéité de l'action sans faille. Mais bien sûr, ce qui vous intéresse dans cette brève, c'est cette date de sortie et c'est donc le 11 juin prochain que l'on va pouvoir mettre la main dessus. Rendez-vous est donc pris.Mais ce n'est pas tout, puisque si l'on se rend sur le PlayStation Blog , on se rend compte que Sony Interactive Entertainment a révélé quelques petits bonus, comme la jaquette officielle qui nous permet de constater que Ratchet partage l'affiche avec ce lombax féminin qui sera sans doute un nouveau personnage très important dans la série. De même, on apprend qu'aucune édition collector pour le jeu n'est prévue, juste des bonus à glaner ici et là, à condition de précommander le jeu pour avoir accès par exemple à l’armure en carbonox, découverte dans Ratchet & Clank 2 (2003), sachant que pour son retour sur PS5, la version a été améliorée, les matériaux sont en haute définition, et les effets de lumière jouissent du ray-tracing. Mieux, les personnes ayant précommandé le jeu recevront également en accès anticipé le pixéliseur, une arme rétro issue de Ratchet & Clank (2016) bénéficiant d’améliorations visuelles pour la console PS5.Enfin sachez que pour finir, on apprend que Ratchet & Clank: Rift Apart fait partie des jeux vendus 79,99€, mais que l'édition deluxe numérique proposée à 89,99€ permet d'obtenir 5 armures supplémentaires, 20 unités de raritanium pour améliorer au plus vite nos armes, des autocollants pour le tout premier mode Photo de Ratchet & Clank, mais aussi un artbook numérique et la bande-son numérique. Ravis ?