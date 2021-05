Ratchet & Clank Rift Apart : une vidéo qui montre quelques planètes que l'on pourra explorer

Ratchet & Clank : Rift Apart refait surface à travers une vidéo inédite fraîchement mise en ligne par Sony Interactive Entertainment et animée par Mini Zurkon. Cette fois-ci, Insomniac Games a décidé de mettre en avant quelques-unes des planètes que l'on sera amené à explorer durant l'aventure. "Vous en reconnaîtrez certaines, mais d’autres sont totalement inédites, nous explique-t-on sur le PlayStation Blog . Grâce au SSD ultra rapide de la console PlayStation 5, vous pouvez parcourir toute une variété de mondes et leurs versions interdimensionnelles presque instantanément.""Découvrez la vie nocturne galvanisante et décalée de Nefarious City, ou faites une incroyable balade à dos de scarapide dans les marais acides et exotiques du poste avancé L51 sur Sargasso… à moins que les dangers et les frissons du ravin de Monoloth soient plus à votre goût ?", ajoute Aaron Jason Espinoza, community manager du studio.On rappelle que nos impressions sur Ratchet & Clank : Rift Apart se trouvent à cette adresse , ce qui permet de patienter jusqu'à la sortie du jeu prévue pour le 11 juin prochain.