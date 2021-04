Ratchet & Clank Rift Apart : un nouveau trailer explosif avec Rivet, l'alter-ego de Ratchet !

Assurément, Ratchet & Clank Rift Apart est l'un des titres les plus attendus par les possesseurs de PS5 : il faut dire qu'Insomniac Games promet une aventure riche en couleurs et apte à tirer profit des capacités de la machine japonaise. De plus, voilà maintenant cinq ans que nous n'avons pas vu notre cher duo galactique, un sacrilège quand on sait à quel point la saga fut productive pendant plus d'une décennie !Heureusement, Sony régale en ce lundi soir et vient tout juste de balancer un nouveau trailer de gameplay truffé de séquences inédites, affichant quelques somptueux environnements et, surtout, le deuxième personnage jouable : c'est officiel, son nom sera donc Rivet et elle sera une lombax résistante venue d'une autre dimension. Au contraire de Ratchet et sa clé, elle possèdera comme arme blanche un marteau et disposera de ses propres capacités :Et ça, on ne peut dire non.Rappelons que Ratchet & Clank Rift Apart sortira en exclusivité PS5 le 11 juin prochain.