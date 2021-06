Ratchet & Clank Rift Apart : il y aura 3 modes graphiques / performances / Ray-Tracing

Plus que quelques jours avant l'arrivée sur PS5 de Ratchet & Clank : Rift Apart, qui s'est dévoilé à de nombreuses reprises ces derniers mois. Techniquement impressionnant, le nouveau jeu d'Insomanic Games entend bien faire partie de ces jeux "vitrine technologique" de la PS5 et les développeurs commencent à communiquer autour des choix que le joueur pourra faire pour que son expérience vidéoludique soit la plus adaptée à son matos. C'est par le biais du compte Twitter que l'on apprend que 3 modes graphiques / performances / Ray-Tracing ont été développés pour le jeu. Un traitement qui rappelle celui qui avait été fait pour Marvel's Spider-Man lors de la sortie de la PS5 en novembre dernier.



- Mode "Qualité" : 4K | 30fps | Ray-Tracing

- Mode "Performance" : 4K | 60fps

- Mode "Performance RT" : 4K | 60fps | Ray-Tracing





Players who update #RatchetPS5 on launch day gain access to our Performance & Performance RT Modes.



Enjoy a sneak peek at 60fps gameplay with ray-tracing enabled! pic.twitter.com/85ecP4LDZl — Insomniac Games (@insomniacgames) 5 juin 2021

On se rappelle que pour obtenir le mode "Performance RT", les développeurs d'Insomnic Games étaient parvenus à ruser avec les outils de la PS5 pour que le jeu puisse jongler entre un affichage 4K et du Ray-Tracing, suivant ce qui se passait à l'écran. Moins de réflets ou une densité de piétons moindre en fonction d'où se situait Spider-Man, il y avait certes eu des concessions, mais à l'écran, ça ne se voyait absolument pas. Espérons que ça sera le cas pour Ratchet & Clank : Rift Apart, dont la sortie est calée au 11 juin prochain, exclusivement sur PS5.