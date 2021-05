Ratchet & Clank Rift Apart : le poids du jeu révélé, un des titres gourmands de la PS5 ?

🚨 Ratchet & Clank: Rift Apart (PS5)



▶️ Download Size : 42.183 GB (Without Day One Patch)



🟩 Pre-Load : June 4

🟫 Launch : June 11



⬜ @insomniacgames pic.twitter.com/3ceeYYgrbg — PlayStation Game Size (@PlaystationSize) 14 mai 2021

Alors que Ratchet & Clank Rift Apart n'est prévu que pour le 11 juin prochain, soit dans un peu moins d'un mois à l'heure où nous écrivons ces douces lignes, son poids sur PS5 vient tout juste d'être révélé et relayé par PlayStation Game Size, dont la fonction première est... d'annoncer le poids des jeux PlayStation (sans surprise, hein).qui, elle pourrait bien rajouter quelques gigas au compteur. Une information toujours utile si vous comptiez jouer au titre dans les plus brefs délais : d'ailleurs, notez que le pré-téléchargement sera rendu possible dès le 4 juin prochain.Et si vous souhaitez absolument savoir ce que le jeu donnera, nous vous conseillons de jeter un œil (le vôtre, si possible) sur notre preview du jeu , publiée cette semaine, pleine d'amour et de volupté.