Test Gran Turismo 7 : la presse est emballée, voici toutes les notes dans le monde

Nous sommes peut-être à deux jours de la sortie officielle de Gran Turismo 7, mais la presse est autorisée depuis quelques minutes à donner son verdict sur le jeu de course de Sony Interactive Entertainment. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le résultat est convaincant. Avec 88% de moyenne sur Metacritic dans sa version PS5, Gran Turismo 7 fait largement mieux que son prédécesseur, Gran Turismo Sport, qui était reparti avec seulement 75% en 2017 sur PS4. Pour de nombreux testeurs, la série a évolué dans le bon sens, avec un vrai amour pour l'automobile, surtout si on aime reluquer les voitures à longueur de journée. Kazunori Yamauchi n'a pas lésiné sur les moyens et les outils pour que la modélisation des voitures soit parfaite, pour que les joueurs puissent scruter les moindres détails. Le mode Photo, ultra complet, permet d'ailleurs d'immortaliser les plus beaux moments, sachant qu'il y a moult fonctionnalités pour sublimer le cliché. A en croire les testeurs, la conduite est très satisfaisante aussi, même si on reste loin des pures simulations, Gran Turismo 7 faisant quelques concessions pour que le grand public s'y retrouve aussi. En attendant notre test qui arrivera dans la journée, place aux notes obtenues dans le monde.



GamingBolt : 10/10

VG24/7 : 5/5

Digitally Downloaded : 10/10

Hardcore Gamer : 10/10

GamesHub : 10/10

Shindig : 10/10

Power Unlimited : 9.2/10

Metro Game Central : 9/10

MGG : 9/10

Checkpoint Gaming : 9/10

IGN : 9/10

Wellplayed : 9/10

Areajugones : 9/10

GameSpew : 9/10

GamesBeat : 9/10

GamesRadar+ : 9/10

Push Square : 9/10

Shacknews : 9/10

GamePro Germany : 8.8/10

Playsense : 8.5/10

Destructoid : 8.5/10

CD-Action : 8.5/10

Gamekult : 8/10

Screenrant : 8/10

GameByte : 7/10

VGC : 6/10