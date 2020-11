Test Assassin's Creed Valhalla : voici notre avis en vidéo, une vraie belle aventure ?

C'est l'une des très grosses sorties de 2020 : Assassin's Creed Valhalla, dernière production massive d'Ubisoft, sortira demain dans les bacs. Une arrivée multiplateforme puisque l'aventure viking du géant français se rendra disponible sur PC, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X, Stadia et même un peu plus tard sur PlayStation 5. Bref, il s'agit d'une épopée sensée maîtriser pleinement la génération actuelle tout en exploitant la nouvelle : que vaut concrètement ce jeu ambitieux, nous plongeant dans une Angleterre redoutable à conquérir ?En plus de notre test écrit réalisé par l'indémodable Laurely Birba, Maxime Chao et Maximilien Cagnard vous proposent un autre avis, en vidéo cette fois-ci, ponctué de nos captures de gameplay. L'occasion de comprendre les mécaniques du titre, ses points forts mais aussi ses quelques tares. Car oui, personne n'est parfait.Retrouvez également notre unboxing de l'édition collector, juste ci-dessous.