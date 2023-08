Tekken 8 : Raven et Azucena (du Pérou) lâchent leur trailer de gameplay en plein EVO 2023

Azucena, qui nous vient tout droit du Pérou et qui se distingue par cette capacit à esquivr les attaques ennemies avec une certaine aisance et naturel. Parlant l'espagnol castillan dans le jeu, elle est aussi fan de café, ce qui lui vaut une petite altercation avec Lili, qui ne jure que par le thé. Deux femmes qui s'opposent donc dans leur style, leur look et leur boisson fétiche aussi.









EVO 2023 oblige, Tekken 8 se devait de faire sensation lors du tournoi eSport de Las Vegas et ce ne sont pas moins de deux trailers de gameplay que Bandai Namco Entertainment a lâché pour les fans de la série. Le premier personnage n'est autre que Raven, ce ninja qui avait fait l'objet d'une fuite il y a quelques semaines après le dataminage de la bêta fermée. Apparu pour la première fois dans Tekken 5, il s'agit d'un ninja mystérieux travaillant pour le bureau de renseignements de l'ONU. S'il participe aux tournois dans un premier temps pour espionner la Mishima Zaibatsu et la G. Corporation, rapidement il se lie d'amitié avec Lars Alexandersson et deviendra un acteur récurrent de la série.Quant au deuxième personnage annoncé lors de cet EVO 2023, il s'agit d'La date de sortie de Tekken 8 reste inconnue à ce jour, alors qu'on aurait pu pensé que Bandai Namco Entertainment dévoile son jour de commercialisation lors de l'EVO 2023. Patience...