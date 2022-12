Tekken 8 : le jeu sera bien présent aux Game Awards 2022, une carte d'invitation le confirme

Même si l'on s'en doutait, Tekken 8 sera bel et bien présent aux Game Awards 2022. La confirmation ne vient pas de Bandai Namco Entertainment mais de Aris 'AvoidingThePuddle' Bakhtanians, une personnalité bien connue de la communauté. En effet, le bonhomme a relayé sur Twitter une sorte de carte d'invitation donnant donc rendez-vous le 8 décembre sur Twitch pour suivre l'événement qui, comme chaque année, sera animé par Geoff Keighley. L'éditeur japonais ne pouvait pas être plus explicite.Pour mémoire, "entièrement remodélisés en haute-définition, les actions de chaque personnages bénéficient de graphismes immersifs pour animer cheveux et muscles au rythme de leurs mouvements, est-il indiqué sur le site officiel . Comme annoncé dans l’épilogue de TEKKEN 7, ce nouvel opus sera centré sur le combat entre père et fils, opposant Kazuya Mishima et Jin Kazama." Le jeu, officialisé lors du State of Play de septembre , tournera sur l'Unreal Engine 5, et aux dernières nouvelles, n'est pas prévu sur Xbox One et PS4.Et pour ce qui est de sa date de sortie, au détour d'une conférence téléphonique avec ses investisseurs, Bandai Namco Entertainment a affirmé vouloir déployer Tekken 8 durant l'année fiscale 2023-2024, soit entre le 1er avril 2023 et le 31 mars 2024.