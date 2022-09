Tekken 8 : un premier trailer sur PS5 avec du gameplay en 4K, c'est bien vénère !

Sony Interactive Entertainment a fait appel à Bandai Namco Entertainment pour démarrer son State of Play avec férocité, en nous dévoilant ce qui s'apparente au premier trailer de gameplay de Tekken 8. Jin Kazama qui affronte Kazuya sur une terre désolée et sous une pluie battante, voilà comment faire réagir les fans de Tekken qui attendent ce combat final depuis longtemps. A première vue, on pourrait penser qu'il s'agit de vrai gameplay, mais en regardant avec détail et précision, on remarque que c'est un peu trop beau pour être vrai et qu'il s'agit avant tout d'une séquence in-engine mise en scène comme si c'était du vrai gameplay. On ne doute pas de la qualité du nouveau moteur 3D utilisé pour le jeu (la modélisation des visages et leurs détails sont fous), mais tout porte à croire que le résultat final sera un brin différent. Cela ne nous empêche pas d'apprécier le spectacle, sachant qu'il a été précisé qu'il s'agit d'une séquence tirée de la version PS5. Evidemment que Tekken 8 sortira aussi sur PC et Xbox Series X.