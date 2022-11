Tekken 8 : Bandai Namco lâche une fenêtre de sortie pour son jeu de baston

Comme annoncé dans l’épilogue de TEKKEN 7, ce nouvel opus sera centré sur le combat entre père et fils, opposant Kazuya Mishima et Jin Kazama."





Michael Murray (le producteur de la série) et ses équipes ambitionnent de commercialiser le jeu durant l'année fiscale 2023-2024, soit entre le 1er avril 2023 et le 31 mars 2024. Nos confrères ont raison de rappeler qu'il est difficile de dégager une tendance : Tekken 7 est arrivé sur consoles et PC en juin 2017, et Tekken 6 en octobre 2009. Bref, bien malin celui qui viserait juste, sachant qu'en théorie, Tekken 8 peut donc débarquer aussi bien en 2023 qu'en 2024.En tout cas, il n'est pas impossible que Bandai Namco Entertainment profite des Game Awards 2022 (8 décembre) pour dégainer un nouveau trailer, histoire de rappeler que le jeu est en développement sur Xbox Series X, Xbox Series S, PC et PS5, et qu'il s'appuiera sur l'Unreal Engine 5. "Entièrement remodélisés en haute-définition, les actions de chaque personnages bénéficient de graphismes immersifs pour animer cheveux et muscles au rythme de leurs mouvements, peut-on lire sur le site officiel