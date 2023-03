Tekken 8 : Jack-8 sort son canon à plasma, ça fait de gros dégâts

Les vidéos de présentations des personnages de Tekken 8 s'enchainent à une vitesse folle, au point où l'on se demande si le jeu ne va pas sortir dans les prochains mois. Pourtant, d'après nos sources, le jeu de baston de Bandai Namco Entertainment n'est pas attendu avant fin 2023 / début 2024, mais tout est sujet à changer bien évidemment. En attendant de connaître la date véritable du jeu, on peut se délecter de cette nouvelle vidéo de gameplay qui met l'accent sur Jack qui revient dans sa huitième forme. Son gabarit n'a pas changé, il est toujours aussi massif et il est même renforcé avec du métal partout autour de lui. Logique pour un guerrier mécanique, mais il arbore cependant un look plus cyberpunk que d'habitude. Là où l'on voit qu'il est passé à un stade supérieur de destruction, c'est qu'en plus de ses mandales surpuissantes, il possède un canon à plasma gigantesque capable de dézinguer son adversaire d'un seul coup. Le résultat est impressionnant et on vous laisse admirer le spectacle.Tekken 8 est attendu sur PC, PS5 et Xbox Series.