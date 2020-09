Switch : Nintendo aurait déjà prévu des jeux en 4K pour son modèle Pro !

Décidément, les bruits de couloir vont bon train au sujet de la Switch Pro. Cela fait un sacré bout de temps que l'on en parle et que plusieurs médias sérieux affirment qu'un tel modèle est en préparation : aujourd'hui, c'est le site Bloomberg qui vient mettre sa pierre à l'édifice (encore) puisque son journaliste Takashi Mochizuki, collègue du célèbre Jason Schreier, déclare dans un article récemment paru qu'une nouvelle Switch serait bel et bien compatible 4K.Plus précisément, plusieurs développeurs anonymes auraient confirmé au rédacteur la demande de Nintendo à lui concevoir des jeux en 4K, prouvant au passage l'avènement d'une Switch spécialement conçue pour cette résolution : interrogé par Bloomberg, un représentant de la firme japonaise a alors refusé de commenter l'affaire.Comme Bloomberge l'affirmait il y a quelques jours dans un autre dossier , Big N prévoirait plusieurs titres first-party à l'occasion du lancement de cette "Switch Pro" : désormais, il convient d'attendre sagement une officialisation, l'existence de la console semblant de plus en plus crédible...