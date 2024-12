Superman : un trailer bourré de symboliques fortes, James Gunn explique ses choix

James Gunn et DC Studios avaient donné rendez-vous au monde entier pour la toute première bande annonce du nouveau Superman, et on peut le dire, ça été un véritable raz-de-marée. Rien que sur la chaîne YouTube officielle de DC, le teaser trailer a été vu plus de 21 millions de fois en même pas 24h, mais tout cumulé, c'est plus de 250 millions de vues, soit la bande-annonce la plus vue et la plus commentée de l'histoire de DC et de Warner Bros. Il devient aussi le 5ème plus grand lancement de tous les temps pour un trailer en 24h. C'est vous dire à quel point le retour de Superman est extrêmement attendu. Ça tombe bien, car en plus du trailer, James Gunn s'est montré bavard lors d'une conférence de presse qui s'est tenue à Los Angeles quelques jours avant.

Si on fait les calculs, le dernier film dédié entièrement à Superman remonte à Man of Steel, en 2013, il y a donc 11 ans. Le reste, ça n'a été que des apparitions dans le Snyderverse avec tantôt des réussites, tantôt des ratés et avec du recul, je me rends compte à quel point Zack Snyder a fait énormément de mal au personnage de Superman. Parce que oui, vous l'aurez compris, ce premier trailer a divisé le public, et sur les réseaux sociaux, tout le monde se hurle dessus à qui aura raison : entre les fans de Zack Snyder qui veulent absolument retrouver Henry Cavill dans cette version dark de l'homme d'acier et les lecteurs des comic books qui sont enfin heureux de retrouver le vrai Superman, lumineux, gentil, sauveur d'un monde en perdition et surtout plus proches des Humains, c'est la guerre totale. J'ai personnellement adoré Henry Cavill, j'ai aimé Man of Steel aussi, mais il est grand temps de tourner la page et de laisser la place à David Corenswet et à James Gunn, qu'ils nous racontent enfin leur version à eux.









Avec ce nouveau Superman qui va débarquer à l'été 2025, la pression est double pour James Gunn. Il doit non seulement passer après le Man of Steel de Zack Snyder et la performance quasi parfaite de Henry Cavill, mais il doit surtout relancer le DC Universe, complètement à la dérive et souvent sujet de moqueries sur les Internets. Je vous rappelle que James Gunn a été nommé Président de DC Studios aux côtés de Peter Safran et qu'il a imaginé un plan sur 10 ans pour faire remonter la côte de DC au cinéma et se battre à armes égales avec Marvel. Bon, vu que le MCU est lui aussi en train de s'effondrer, on va dire que la tâche est moins compliquée ces derniers temps, mais une chose est sûre, si ce Superman là se plante, artistiquement comme commercialement, c'est sa tête qu'il met à prix ce James Gunn. J'aimerais pas être à sa place en ce moment, surtout qu'il doit avoir les oreilles qui sifflent depuis la publication de cette première bande annonce de Superman, sujet en trend topic sur Twitter et les réseaux sociaux, avec une partie des fans qui sont conquis et d'autres qui sont en rogne. Et la première chose qui met une partie des fans en colère, c'est que Henry Cavill a été remplacé par David Corenswet, très peu connu du grand public, qui a principalement joué des séries télé et qu'on a pu apercevoir dans un tout petit rôle dans le remake reboot de Twisters sorti cet été au cinéma. Pour les pro Zack Snyder, David Corenswet est une version wish de Henry Cavill, qu'il n'a pas la prestance de ce dernier, mais je pense qu'il est beaucoup trop tôt pour juger de lui, de sa performance. Oui, c'est vrai qu'il ressemble énormément à Henry Cavill, mais avec 10 ans de moins, il a 31 ans, et surtout presque 10 cm de plus, puisque David Corenswet fait tout de même 1,93... Très sincèrement, je pense que son physique sera un grand atout pour la suite, d'autant que les séquences qu'on a aperçoit dans le trailer sont rassurantes.







DO YOU BLEED ?



Et pourtant, le trailer démarre par une chute, celle de Superman. Un Superman mal en point, qui saigne, ce qui signifie qu'il a déjà été exposé à la Kryptonite. Selon James Gunn, il faut y voir une métaphore de l'Amérique d'aujourd'hui. Les Etats-Unis sont en déclin, et je dirai même que c'est tout l'Occident qui est en train de connaître une chute vertigineuse, tout l'inverse du dynamisme et de la montée en puissance de l'Asie. On peut aller plus loin dans cette analogie en y voyant aussi un parallèle avec l'état de santé du DC Universe, et même des films de super-héros de manière générale. James Gunn a toujours eu un traitement différent lorsqu'il était chez Marvel, quasiment libre de faire les films qu'il voulait, cette fameuse carte blanche d'autres cinéastes, pourtant de renom, n'ont jamais eu. Et c'est donc à lui qu'incombe la tâche de ramener Superman "à la maison", chose que notre super-héros demande à son chien Krypto. Dans la bande annonce, on entend la respiration sifflante d'un Superman à l'agonie donc et qui va rythme les quelques images qui nous sont ensuite montrées, où l'on voit un Clark Kent gauche, un peu maladroit et qui correspond parfaitement au personnage que j'ai envie de m'y faire. C'est surtout un Clark Kent plus proche des comics, loin du côté très sérieux que Zack Snyder avait insufflé il y a 10 ans, et qui était à cette époque un traitement très intéressant aussi.







PLUS HUMAIN, PLUS ÉMOUVANT



En parlant de Krypto, sachez que c'est là aussi un sujet qui crispe énormément de personnes sur Internet. Parce que oui, en effet, c'est casse-gueule d'intégrer le chien de Superman dans un film live-action, lui qui a les mêmes pouvoirs que son maître dans les comics et les différentes séries animées et même films d'animations qui ont déjà été faites. James Gunn va-t-il lui donner le pouvoir de voler ? Et bien malgré le fait qu'on Krypto arriver en courant et qu'il ramène son maître également à pied, je peux vous affirmer que oui, Krypto va voler dans le film, James Gunn l'a confirmé lors de la roundtable. Je ne sais pas si James Gunn ira jusqu'à lui donner les pouvoirs ultimes, mais qu'il sera un bon assistant, et sans doute le comic relief du film, avec des passages cutes. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ce Krypto là ressemble davantage à un chien errant qu'au Labrador qu'on a l'habitude de voir en représentation. D'ailleurs, lors de la conférence de presse, James Gunn a expliqué que le trailer ment sur le caractère de Krypto, car il est loin d'être le meilleur chien qu'il semble être ici. Et la réalité, c'est que ce Krypto là n'est autre que Ozu, le chien que James Gunn a adopté juste avant de commencer l'écriture du scénario de Superman. Un chien qu'il a eu du mal à apprivoiser, qui n'écoutait pas, qui saccageait tout dans sa maison et c'est comme ça qu'il a envie de montrer cette facette du chien et de la relation qu'il va entretenir avec Superman, une relation plus humaine en fait.







James Gunn a confirmé par ailleurs qu'il ne s'agira pas d'une énième origin story, que le film débutera son récit dans un monde où l’existence de Superman est acquise. On va commencer au cœur de l’action, avec un Superman qui existe déjà. Lois et Clark se connaissent déjà, file une parfaite idylle comme on a pu le voir dans les images de la bande annonce, et Lex Luthor a déjà une haine viscérale pour Superman dès le départ, bien qu’ils ne se connaissent pas personnellement. James Gunn a aussi explique que la relation entre Lois et Clark Kent/Superman sera l'un des thèmes du film, avec cette envie de renouer avec la romance qui unie les deux personnages, chose que Zack Snyder avait réduit à une relation assez mineure. James Gunn parle d'une relation compliquée, avec la volonté de montrer comment une personne aussi intelligente, déterminée, têtue et sceptique que Lois Lane peut entretenir une relation avec un homme capable de soulever des immeubles. C'est Nicholas Hoult qui incarne donc ce Lex Luthor 2025 et c'est une très bonne chose car Nicholas Hoult possède une palette de jeu vraiment extensible, capable de tenir des rôles très sérieux et touchant comme on a pu le voir récemment dans Juré Numéro 2 de Clint Eastwood à un registre plus fou comme dand Mad Max Furiosa. En tout cas, on va s'éloigner du Lex Luthor complètement éclaté de Jesse Eisenberg qui s'était inspiré du Joker pour en faire un personnage absolument pas crédible, aussi bien dans sa personnalité que dans son look affreux avec des cheveux longs.







LA BIENVEILLANCE SELON GUNN



En faisant ce nouveau Superman, James Gunn n'avait pas seulement envie de recoller au personnage des comic book, mais aussi proposer une histoire qui le stimule, l'émeuve et lui semble authentique. Il voulait un Superman qui reste fidèle à ses origines de gentil ultime et il a fait un film sur la gentillesse, sur la bonté et ce sont des thèmes qui ont accompagné l'équipe de tournage pendant les 6 mois de tournage. James Gunn croit en la bonté des êtres humains, il croit que la plupart des gens aux Etats-Unis, malgré leurs croyances idéologiques ou politiques, font de leur mieux pour s'en sortir et essaient d'être de bonnes personnes, malgré l'impression que cela peut donner vu de l'autre camp. Et le film Superman parle de cela. Il y a un rapport plus humain entre ce Superman et celui de Henry Cavill, qui s'était justement éloigné de l'Humanité. Dans la version de Zack Snyder, on avait affaire à Dieu qui était à la fois vénéré et craint par les Hommes, un Superman qui se fichait pas mal de se battre parmi les immeubles, les faire exploser et multiplier les morts, ce qui sera d'ailleurs le point de départ de la haine que Batman va avoir pour lui.







Dans ce Superman de 2025, il y aura beaucoup d'humains, des personnes réelles qui ont une vie, mais aussi des super-héros, un chien qui vole, une forteresse géante qui jaillit du sol, des kaijus et beaucoup d'éléments qui font référence à la mythologie de Superman. C'est aussi pourquoi la bande annonce révèle la présence de du Green Lantern Guy Gardner, incarné par Nathan Fillion, avec une coupe qui a fait couler beaucoup d'encre aussi, mais qui est totalement comic accurate. Il y aura aussi Hawkgirl incarnée par Isabela Merced, qu'on avait pu voir dans Madame Web, Alien Romulus et qui sera Dina dans la Saison 2 de The Last of Us par HBO. Enfin, il y aura aussi Mr. Terrific, joué par Edi Gathegi et qui est en quelque sorte le Taskmaster du DCU avec cette capacité à apprendre rapidement. Lors de la conférence de presse, David Corenswet a avoué qu'on lui a conseillé de lire le comic book "All Star Superman", en particulier pour Clark Kent.







NOSTALGEEK



Concernant le thème musical, c'est quelque chose qui a fait l'objet d'une grande réflexion. On sait que James Gunn apporte un soin particulier au choix des musiques dans ses films et ce Superman ne dérogera pas à la règle. La bande-originale du Superman de 1978 est l'une de ses préférées et il a demandé à John Murphy, un compositeur avec lequel il a travaillé sur Les Gardiens de la Galaxie 3 et Suicide Squad, d'utiliser une version du thème de John Williams, mais d'en faire une version propre à eux. Le passage à la guitare électrique au début rappelle l'hymne américain qui avait été joué par Jimi Hendrix au Festival de Woodstock en 1969, et renvoie donc à ce que Superman représente pour le peuple américain. Le film traite du monothéisme fondamental des êtres humains, dans le monde entier. Superman permettra de donner un premier aperçu du monde que James Gunn souhaite bâtir, et de ce qui attend les fans à l’avenir. Pour le moment, les gens sont divisés, comme sur à peu près tous les sujets, mais je veux avoir votre avis, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en bas de la vidéo.