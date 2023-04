Super Mario Le Film : le succès est phénoménal, il devient le meilleur démarrage pour un film d'animation.

On se doutait que le public allait se déplacer en masse pour aller voir Super Mario Bros Le Film, mais peut-être pas dans ses proportions. Avec 377 millions de dollars engrangés au box office mondial en seulement 5 jours d'exploitation, le long-métrage réalisé par Nintendo et Illumination Studio Paris est un un succès colossal. Mieux, il devient par la même occasion le meilleur démarrage de l'Histoire pour un film d'animation, devançant La Reine des Neiges 2 et ses 358 millions de dollars de recettes lors de sa sortie. En France, c'est la même effervescence, puisque 1,35 million de tickets ont été vendus dans l'Hexagone, là aussi en seulement 5 jours à l'affiche. A ce rythme-là, et avec les vacances de Pâques qui battent leur plein, le film avec les voix de Chris Pratt, Jack Black et Anya Taylor-Joy semble bien parti pour dépasser le milliard de dollars au box office. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si le film est sorti un mercredi aux Etats-Unis et non un vendredi comme c'est le cas habituellement.

D'ailleurs, concernant le territoire nord-américain, sachez que Super Mario Bros Le Film a déjà réalisé 204,6 millions de dollars, dont 146,4 millions rien que sur les journées du vendredi 7 au dimanche 9 avril 2023. Il n'a pas réussi à dépasser l'exploit des 182 millions réalisé par Les Indestructibles 2, mais il s'approche déjà des 212 millions de recettes obtenus par Ant-Man et la Guêpe Quantumania en 2 mois d'exploitation. De quoi conforter les producteurs chez Universal et contre-balancer face à l'accueil tiède reçue par la presse internationale.