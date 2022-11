Super Mario Le Film : le Japon verra le film un mois après la France, voici la liste de toutes les sorties dans le monde

Belgique : 23 mars 2023

Inutile de rappeler combien la deuxième bande-annonce de Super Mario Bros. Le Film a généré un élan de joie parmi les fans de Mario et de Nintendo de manière générale. En un peu plus de 2 minutes, le studio Illumination et la firme de Kyoto ont montré qu'il est possible de faire un film à la fois grand public tout en respectant le matériau d'origine (le jeu vidéo ici en l'occurrence), avec des références à foison. Magnifique dans son rendu, sublime dans ses animations, ce Super Mario Bros Le Film s'annonce aussi magistral en terme d'adaptation avec des personnages hauts en couleurs. Tout cela est évidemment aidé par le doublage français d'une rare qualité, au point que les Américains nous l'envient complètement. D'ailleurs, les Etats-Unis feront partie des pays à voir le film en dernier, puisqu'il est prévu le 7 avril 2023, contre le 29 mars 2023 en France. Si nous avons une semaine d'avance sur les USA, sachez que le Japon va devoir attendre le 27 avril 2023 pour découvrir les aventures du plombier moustachu sur grand écran, soit un mois après la diffusion en France. Le pays où Mario est né sera effectivement le dernier à le recevoir, aussi surprenant que cela puisse paraître. Mais sachez que d'autres pays verront le film bien plus en avance, puisqu'il sera projeté dès le 22 mars en Belgique, le 23 en Suisse et le 24 en Suède et en Autriche.On vous partage la liste des dates de sortie de Super Mario Bros Le Film dans le monde :