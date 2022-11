Super Mario Le Film : la 2è bande annonce annonce une masterclass absolue

Nintendo avait donné rendez-vous à la planète entière ce mardi 29 novembre à 23 heures pétantes pour découvrir la deuxième bande-annonce du film Super Mario Bros, et une chose est sûre, on n'a pas été déçu d'avoir veillé pour la découvrir en direct. Après Chris Pratt et Jack Black la dernière fois, c'est au tour d'Anya Taylor-Joy et de Seth Rogen d'être accueillis par Shigeru Miyamoto et Chris Meledandri, le patron des studios Illumination. Et ce dernier peut être fier de ce que son équipe a accompli quand on voit ce résultat incroyable. Il faut dire que cette nouvelle vidéo a été généreuse avec l'introduction de personnages tels que Donkey Kong et la Princesse Peach, plus charismatique que jamais. Parce que si Nintendo n'a jamais réussi à faire grand-chose du personnage, c'est une Peach transcendée qu'on a découvert ce soir. Et ce n'est pas un hasard si Anya Taylor-Joy lui prête sa voix, elle qui a crever l'écran à plusieurs reprises ces dernières années. Forcément, le rôle d'une princesse un peu cruche ne l'aurait pas intéressé.Puisque Seth Rogen était présent en préambule, on a pu aussi découvrir Donkey Kong, le personnage qu'il incarne et qui semble lui aussi avoir été respecté jusque dans les moindres détails. Les références au jeu vidéo Mario sont nombreuses et grande surprise, Illumination est allé encore plus loin, avec des clins d'oeil à Super Smash Bros et même Mario Kart, avec la piste arc-en-ciel qu'on voit à la toute fin de la bande annonce. Esthétiquement réussi et jouissant d'animations incroyables, ce Super Mario Bros Le Film fait aussi mouche quand il est question de placer de l'humour. C'est malin, subtil et parfaitement bien pensé. C'est évidemment un peu tôt pour tirer des conclusions hâtives, mais ça annonce une masterclass absolue.