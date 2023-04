Super Mario Bros Le Film : un démarrage spectaculaire en France, et ce sans aucune avant-première

281.442 entrées (sur 738 copies) en France pour son premier jour, le film produit par Nintendo et réalisé par Illumination Studios est un véritable carton dans nos vertes contrées. Le chiffre est d'autant plus impressionnant que le film n'a bénéficié d'aucune avant-première, nulle part, puisque la sortie a été mondiale. Aux Etats-Unis, où les films sortent le vendredi, Super Mario Bros The Movie a décidé d'être disponible deux jours plus tôt, le 5 avril également. Dans le pays de l'oncle Sam, le long-métrage fait lui aussi un très bon démarrage puisqu'il a déjà engrangé 31.7 millions de dollars pour la seule journée du mercredi. Selon les estimations des analystes, Super Mario Bros The Movie pourrait terminer la semaine à plus de 150 millions de dollars, rien que sur le territoire nord-américain. En France, avec les vacances de Pâques qui se profilent, les familles vont sans doute se déplacer en masse pour se rendre dans les salles obscures pour prendre leur shoot de nostalgeek et faire découvrir un univers pas si éloigné des jeux vidéo. Dans tous les cas, le succès semble assurer, et d'aucuns y voient un film qui pourrait dépasser le milliard si tous les astres sont alignés. Wait & see donc...





