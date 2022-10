Super Mario Bros Le Film : le trailer est tombé en VO et en VF, ça s'annonce incroyable

Le rendez-vous était certes tardif, mais pour rien au monde on aurait loupé la diffusion du tout premier trailer de Super Mario Bros Le Film, prévu lors de ce Nintendo Direct spécial et finalement assez court. Shigeru Miyamoto était présent pour nous introduire à ces premières images, mais aussi rassurer les joueurs quant au fait que Nintendo veille au grain et suit le projet depuis de longues années, depuis sa conception jusqu'à sa sortie le 29 mars 2023 au cinéma en France (le 7 avril aux Etats-Unis). Le créateur de Mario était accompagné de Chris Meledandri, producteur chez Illumination, qui n'a pas hésité à afficher sa fierté d'avoir travaillé sur ce film depuis tant d'années et de nous présenter le résultat. Et il faut dire que le rendu visuel est époustouflant, avec des animations très soignées, sans compter que l'humour sera aussi présent. L'introduction de Bowser face au peuple des pingouins en début de bande annonce donne d'ailleurs le ton et promet de belles séquences. Si Bowser est incarné par Jack Black qui lui prête sa voix, légèrement modifiée par ailleurs, Mario est interprété par Chris Pratt, qui n'a pas eu besoin de jouer avec les cordes vocales pour donner vie à notre plombier italien. C'est quelque peu déroutant au départ, mais on devrait s'habituer assez rapidement. C'est aussi l'occasion de constater que les modifications de visage de Mario fonctionnent à merveille, ce qui offre un peu plus d'humanité au personnage. Le trailer a aussi permis de voir et d'écouter Toad, tandis que Luigi fait une courte apparition à la fin. On peut désormais le dire : la hype est bien présente et totale pour ce Super Mario Bros The Movie.