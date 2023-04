Super Mario Bros Le Film : déjà un demi-milliard au box office en 10 jours, le point sur les chiffres

🍄 Énorme : le cap des 3 millions d’entrées est déjà franchi au terme de son 2ème Week-End par #SuperMarioBrosLeFilm qui cumule 3.059.205 entrées 🙌💥👏 cc @UniversalFR @mariobrosfilm @StephanRETHORE @MarioBrosFrance pic.twitter.com/gjbD16W6bx — Le Box-Office des films en France et dans le Monde (@boxofficefr) 17 avril 2023

508.7 millions, soit un demi-milliard de dollars générés au box office mondial en seulement 9 jours d'exploitation, le film d'animation Super Mario Bros affole les compteurs et ne cesse de péter les records. Super Mario Bros The Movie devient ainsi le plus gros succès de 2023 (devant Ant-Man et la Guêpe Quantumania), mais s'avère être également l'adaptation de jeu vidéo la plus lucrative de l'histoire, dépassant Warcraft (439 millions de dollars), Détective Pikachu (433 millions de dollars) et Rampage (428 millions de dollars). En France, le film a déjà dépassé les 3 millions de spectateurs au terme de son deuxième week-end. Ce succès commercial colossal est aussi une revanche pour Universal et Illumination, qui avait sans doute été décontenancés par les retours de la presse dans le monde, déçu que le film ne soit qu'un enchaînement de fan-service pendant les 92 minutes (générique y compris) que compte le film. Beaucoup de ces journalistes déçus (et nous faisons partie du lot) avaient espéré un développement plus intéressant du lore, mais in fine, le long-métrage ne sera qu'une succession de saynètes bourrées de références.Ce succès permet d'assurer une suite, avec sans doute le personnage de Yoshi, teasé à la fin du film lors de la deuxième scène post-générique, avec on espère plus de profondeur, moins de précipitation et une durée plus conséquente.