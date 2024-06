Street Fighter 6 : Terry Bogard et Mai Shiranui arrivent en personnages DLC

M. Bison / Vega : Été 2024

Terry Bogard : Automne 2024

Elena : Printemps 2025

Mai Shiranui : Hiver 2025





















Geoff Keighley a pu compter sur le soutien de Capcom pour son Summer Game Fest, puisque l'éditeur japonais lui avait accordé un reveal de tête autour de Street Fighter 6. Le jeu continue de s'enrichir de personnages en DLC, et alors que Gouki / Akuma est disponible depuis quelques semaines à peine, voilà qu'on apprend l'arrivée de trois nouveaux combattants, et pas n'importe lesquels. En effet, Capcom a sollicité SNK pour faire venir Terry Bogard et Mai Shiranui comme invités de prestige. Et pour cause, ces deux personnges bien connus de l'univers de Fatal Fury et de King of Fighters représentent ces licences à eux tout seuls. En revanche, pas de gameplay à se mettre sous la dent, ni même une illustration pour voir à quoi ils ressembleront, mais une cinématique animée au chara-design douteux et aux animations pas terribles non plus. On peut néanmoins se consoler avec l'annonce d'Elena et de M. Bison (Vega en japonais) qui débarqueront eux aussi en tant que protagonistes additionnels. Voilà leur date d'arrivée dans le roster.