Street Fighter 6 : AKI est enfin jouable, une nouvelle vidéo de présentation

Entre la sortie de Mortal Kombat 1 et l'arrivée d'AKI dans le roster de Street Fighter 6, les amoureux de Versus Fighting ont décidément le choix, d'autant que Tekken 8 déboulera dans quelques mois, début 2024. En attendant, c'est du dernier personnage jouable de Street 6 dont il est question, puisque Capcom nous signale sa disponibilité via une mise à jour payante. C'est la deuxième combattante qui enrichit le contenu, puisqu'on avait pu découvrir Rashid il y a quelques mois. Tout comme ce dernier, AKI sera préent dans les trois modes principaux du jeu, à savoir World Tour, Fighting Ground et Battle Hub.











World Tour : Les joueurs peuvent rencontrer A.K.I. dans le tout nouveau mode histoire pour pouvoir récupérer son style de combat et ses attaques spéciales afin de continuer de personnaliser leur avatar. Pour cela, ils devront en apprendre plus sur background et renforcer leurs liens avec cette toute nouvelle Maîtresse de combat. De nouveaux PNJs et de nouveaux lieux ont été ajoutés.





Fighting Ground : A.K.I. est le vingtième personnage jouable, apportant son lot de nouveaux mouvements uniques que les joueurs devront apprendre à maîtriser. Son histoire est ajoutée au mode Arcade.





Battle Hub : Les joueurs peuvent désormais utiliser leur avatar personnalisé avec le style de combat et les mouvements spéciaux de A.K.I. (après les avoir débloqués dans le mode World Tour). La boutique propose désormais le Costume 2 de A.K.I., ses couleurs 3 à 10 et l’équipement de la Street Fighter League pour l’avatar.





Voici d'ailleurs un nouveau trailer pour mieux faire connaissance avec cette Chinoise aux ongles acérés.