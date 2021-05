Starfield : Tom Cruise dans le fameux RPG spatial de Bethesda ?

Hey @TomCruise, we’re huge fans. Loved your take on Oblivion and now Fallout. Want to get a head start on our next thing? #Callme. — Bethesda Game Studios (@BethesdaStudios) 26 juillet 2018

Décidément, Starfield est en ce moment au centre de toutes les attentions... alors qu'il n'a même pas été vraiment dévoilé. Hier, le célèbre journaliste Jeff Grubb (et pas que lui) affirmait que le fameux RPG de Bethesda ne débarquerait pas avant 2022 ; pas plus tard qu'aujourd'hui, le même bonhomme déclarait que le titre n'arriverait pas sur PlayStation mais uniquement sur les plateformes Xbox. Et comme on dit, jamais deux sans trois :Cette information, à prendre évidemment, nous vient de trois insiders autoproclamés sur le sub-Reddit "Gaming Leaks & Rumors" , proclamant que la star hollywoodienne serait bel et bien dans le jeu sans donner plus d'informations. Comme appui supplémentaire, les trois internautes pointent du doigtCarrément.Au-delà du simple bruit de couloir, ce ne serait évidemment pas la première fois qu'une célébrité du cinéma soit la figure de proue d'un jeu vidéo. On peut citer, par exemple, Keanu Reeves dans Cyberpunk 2077, Willem Dafoe et Ellen Page dans Beyond Two Souls ou encore Cameron Monaghan dans Star Wars Jedi Fallen Order. Et surtout, dans le cas de Starfield,Pour de vrai, entend-on. Autant dire que cela serait donc adapté au space-opéra ambitieux qu'est Starfield...