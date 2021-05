Starfield : le jeu pourrait bien être une exclusivité Xbox, adieu la PS5 ?

Annoncé lors de l'E3 2018, Starfield n'a pas encore daigné montrer de sa superbe. A priori, le jeu est bien parti pour s'imposer comme un immense RPG spatial, l'un des plus gros élaborés par Bethesda avec beaucoup, beaucoup d'ambitions. Jusqu'à maintenant, les plateformes visées n'ont jamais été vraiment précisées : on se doute juste bien qu'il est prévu sur PC, PS5 et Xbox Series X|S. Enfin, ça, c'était avant que Microsoft ne rachète l'éditeur américain, et avant queSelon le célèbre journaliste de VentureBeats, réputé pour ses nombreux scoops qui se sont avérés par le passé, affirme selon ses sources que(et peut-être la Xbox One, cela reste à voir). Une évidence pour certains, quand on sait que le rachat de Bethesda fut négocié à 7,5 milliards de dollars tout de même.Toutefois,Effectivement, si le parc de PS5 est beaucoup plus installé que celui de Xbox Series X, il y aurait un véritable manque à gagner à ne sortir aucun jeu sur la machine de Sony. D'un autre côté, une acquisition aussi onéreuse doit justement servir à Microsoft à imposer son exclusivité, de façon à atteindre un monopole idéal. On imagine que l'on aura plus d'informations dans très peu de temps, notamment lors de l'E3 2021 où la firme de Redmond sera bien présente. Toujours selon Jeff Grubb, Starfield serait ainsi prévu pour 2022 ... mais pas avant. Restons patients, les réponses arrivent certainement sous peu.