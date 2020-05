Starfield : le RPG spatial de Bethesda classifié PEGI 18, des nouvelles bientôt ?

Voilà près de deux ans que Starfield fut annoncé par Bethesda et, encore aujourd'hui, nous n'avons toujours rien à nous mettre sous la dent. De ce que l'on sait, il s'agit d'une odyssée spatiale de très gros calibre, s'inscrivant dans le domaine du RPG et qui tente de redéfinir le genre : ça donne envie mais sans aucun visuel ni même de pitch scénaristique, difficile de se faire un avis. Alors, on se rabat sur la moindre bribe d'information, de quoi nous orienter vers ce prochain jeu next-gen qui, on l'espère grandement, nous soufflera comme prévu.En l'occurrence, l'indice du jour nous provient du site internet officiel : les plus curieux auront remarqué que celui-ci vient de se mettre à jour, laissant désormais apparaître... des mentions ESRB et PEGI. Mieux encore, notre cher organisme de classification paraît plus avancé que son confrère américain puisqu'il déclare que l'aventure sera déconseillée au moins de 18 ans : Starfield sera donc un jeu pour les adultes et il ne nous reste maintenant plus qu'à savoir pourquoi.Autant dire que l'on attend très impatiemment une première présentation : notons que The Elder Scrolls VI ne se montrera pas tant que Starfield ne sera pas sorti, ce qui le met clairement sur le devant de la scène pour ces prochaines années.