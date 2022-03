S.T.A.L.K.E.R. 2 : les développeurs ont changé le nom du jeu en opposition à la Russie et la guerre en Ukraine

Část ukrajinského studia GSC Game World (pracují na Stalker 2) se přesunuje do Prahy. — Pavel Dobrovsky (@ashnobe) 21 mars 2022

Faisant partie des studios les plus impactés par la guerre en Ukraine, GSC Game World vient de prendre une décision de la plus haute importance, celle de changer le nom de son jeu. Jusqu'à présent, le jeu se faisait appeler S.T.A.L.K.E.R. 2 : Heart of Chernobyl, mais dorénavant, il va falloir l'écrire différemment. En effet, depuis quelques jours, "Chernobyl" s'écrit "Chornobyl", faisant ainsi référence à la prononciation de la ville en langue ukrainienne. C'est une manière forte de s'opposer au conflit, rappelant ce qui s'était passé pour la capitale Kiev, qu'on doit désormais prononcer Kyiv. La nouvelle a d'abord été propagé par le journaliste Pavel Dobrovsky, avant de s'officialiser via le changement de logo, visible sur le site officiel du jeu . Aux dernières nouvelles, les développeurs ont déménagé en République Tchèque afin de terminer sereinement le développement de STALKER 2, toujours attendu pour la fin de l'année 2022 sur PC et Xbox Series X|S.