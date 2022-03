STALKER 2 : les développeurs ont déménagé à Prague pour finir le jeu

La guerre en Ukraine a affecté beaucoup de studios de développement dans le jeu vidéo, et parmi eux, GSC Game World, les créateurs de la série STALKER qui travaillent actuellement sur sa suite prévue pour fin 2022 sur PC, Xbox Series X|S et Xbox One. Au début du mois de mars, le studio ukrainien s'était fendu d'une vidéo choc pour dénoncer la guerre et expliquer que la production du jeu avait été mise en suspens pour que chacun puisse se mettre à l'abri et être en sécurité. Il semblerait que GSC Game World ait entamé un déménagement physique pour pouvoir continuer à travailler dans des conditions normales. Selon plusieurs journalistes spécialisés tchèques spécialisés dans le jeu vidéo, comme Pavel Dobrovsky, le studio aurait déménagé à Prague, ce qui pourrait avoir comme effet de pousser d'autres studios ukrainiens qui souhaiteraient également trouver refuge en République Tchèque, souligne le journaliste Jiří Bigas sur Twitter. Pour le moment, GSC Game World n'a pas communiqué sur ce déménagement, ni précisé si le développement de STALKER 2 avait repris, mais on imagine une prise de parole prochaine si ces informations venaient à être vérifiées.





Část ukrajinského studia GSC Game World (pracují na Stalker 2) se přesunuje do Prahy. — Pavel Dobrovsky (@ashnobe) 21 mars 2022

Další vývojáři mi potvrdili, že GSC skutečně mají zájem o Prahu a vedení týmu se už pro českou metropoli mělo rozhodnout. Co je ale zajímavé, stěhování k nám se nakonec může potenciálně týkat i dalších ukrajinských studií, která se o působení v Česku zajímala. 🇺🇦🇨🇿🎮 — Jiří Bigas (@mrspockcz) 22 mars 2022