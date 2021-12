Spider-Man No Way Home : les retrouvailles émouvantes entre Andrew Garfield et Donald Reignoux

Voilà bientôt 15 jours que Spider-Man No Way Home est sorti au cinéma, écrasant tout sur son passage. En seulement 10 jours, le film des studios Marvel et de Sony Pictures a généré plus d'un milliard de dollars au box office, ce qui est un véritable exploit en ces temps de pandémie. C'est d'ailleurs le premier à franchir ce seuil symbolique que certains blockbusters parvenaient à dépasser allègrement avant l'arrivée du COVID-19. En France, les dernières aventures de l'Homme-Araignée ont attiré plus de 2 867 515 millions de spectateurs la première semaine, coiffant au passage James Bond No Time to Die avec ses 1 384 858 de tickets vendus sur la même période d'exploitation. Si certains secrets de Spider-Man No Way Home restent encore tabous, d'ici quelques semaines, Marvel Studios et Sony Pictures devraient entamer une seconde tournée promotionnelle pour valider la présence des deux autres Spider-Man que sont Andrew Garfield et Tobey Maguire.De notre côté, nous avons décidé de prendre un peu d'avance sur le timing officiel, et de satisfaire la demande des personnes ayant déjà vu le film. C'est pourquoi nous vous proposons de découvrir cette vidéo en compagnie de Donald Reignoux, comédien de doublage et connu pour ses nombreuses voix telles que Andrew Garfield, Titeuf, Kristoff de la Reine des Neiges, Harold de la série d'animation Dragons, Jesse Eisenberg, Jonah Hill et plein d'autres voix dans le jeu vidéo. Avec lui, on revient sur ses retrouvailles avec Andrew Garfield en tant que Spider-Man, le traumatisme laissé par l'absence d'un troisième épisode de The Amazing Spider-Man, le secret qu'il a dû garder précieusement et de nombreuses anecdotes lors de sa session de doublage.C'est un peu notre cadeau de Noël à la communauté Jeuxactu, si tant est qu'il y en a une, mdr.