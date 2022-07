Spider-Man Across the Spider-Verse : Spider-Punk sera dans le film, les jouets ont fuité

Il y a différents types de leaks, mais ceux que je préfèrent et qui sont une source fiable, ce sont les jouets commercialisés en avance.



Là, ça concerne Spider-Man Across the Spider-Verse (sortie en Mai 2023) et qui confirme l'arrivée de Spider-Punk dans le film. HAHAHA ! pic.twitter.com/paJlPfREcL — Maxime CHAO (@MaximeChao) 28 juillet 2022

Il n'est pas attendu avant Mai 2023, mais Spider-Man Across the Spider-Verse fait déjà l'objet d'une grosse fuite. En effet, deux jouets dédiés au film se sont retrouvés dans les rayons d'un magasin américain, et confirment ainsi la présence d'un nouveau personnage, à savoir Spider-Punk. Avec sa crète en métal sur la tête, sa guitare et sa veste en jean, il est reconnaissable entre mille et viendra s'instaurer parmi les 240 personnages qui seront étalés sur les deux parties que comportent le film, le deuxième chapitre ne sortant que le 3 avril 2024. On imagine que Spider-Punk fera partie des personnages centraux de cette suite, ce dernier ayant un potentiel comique et musical très intéressant, sachant que Phil Lord et Christopher Miller, les réalisateurs du premier Spider-Man Into the Spider-Verse (New Generation en VF), avaient émis le souhait de faire quelque chose avec le personnage dès 2018.Les deux jouets (le masque + la guitare) ont donc été mis en rayon plusieurs mois en avance, ce qui est un classique des leaks, ne faisons pas les étonnés. Les amoureux des comics sont déjà très heureux de la nouvelle, car même si le personnage a été créé récemment (en 2015), il possède une certaine sympathie auprès des fans de l'Homme-Araignée. On avait d'ailleurs pu jouer avec lui dans le jeu Marvel's Spider-Man de Sony et des studios Insomniac Games en 2018. On rappelle que Spider-Man Across the Spider-Verse sera découpé en deux parties, que la première arrivera au cinéma en Mai 2023. On retrouvera le personnage de Miles Morales, qui restera le héros principal, et sera accompagné Peter Parker, de Gwen Stacy / Spider-Woman et de Spider-Man 2099, doublé en VO par Oscar Isaac). Leur ennemi commun sera The Spot, connu sous le nom de La Tâche en VF.