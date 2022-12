Spider-Man Across the Spider-Verse : le Spider-Man d'Insomniac Games apparaît dans le film

Ça n'a échappé à personne, Sony Pictures a lâché la nouvelle bande annonce de Spider-Man Across the Spider-Verse, la suite de Into the Spider-Verse sorti en 2018 et reparti avec l'Oscar du meilleur film d'animation l'année suivante en 2019. L'histoire sera toujours centrée sur le personnage de Miles Morales, qui a grandi physiquement et mentalement et se pose toujours dix mille questions. Avec l'aide de Gwen Stacy, il va essayer de comprendre ce qui est un super-héros, ce qui ne l'est pas, et essayer de composer avec ce Multiverse qu'il a ouvert et par lequel de nouveaux Spider-Man vont faire leur apparition. Spider-Man 2099 est d'ailleurs présenté comme étant l'antagoniste du film, mais il semblerait qu'il ne soit pas le seul à vouloir la peau de Miles Morales. La bande annonce nous permet en effet de voir des dizaines et des dizaines de Spider-Man différents, et parmi eux, on peut constater que le Spider-Man d'Insomniac Games fait une apparition. On ne sait pas si ce Spider-Manaura un rôle plus important dans le film ou s'il restera au stade de simple caméo. On se rappelle d'ailleurs que le même costume était apparu brièvement dans le premier film et a également fait une apparition dans Spider-Man : Far From Home.



Du côté d'Insomanic Games, on attend que le studio daigne enfin nous montrer à quoi ressemble Marvel's Spider-Man 2, dont la date de sortie est censée être prévu pour 2023. On sait que Venom sera le principal antagoniste du jeu et que cette suite devrait être un peu plus sombre en terme d'histoire et d'enjeux. On rappelle également que le studio est aussi en charge du développement de Marvel's Wolverine, un autre gros chantier qui ne devrait pas voir le jour avant 2025, d'après les dernières rumeurs.