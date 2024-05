Sony PlayStation : les successeurs de Jim Ryan sont connus, parce que oui, ils sont deux !

L'annonce était attendue depuis plusieurs mois maintenant et elle est tombée en pleine nuit (heure française), Jim Ryan a enfin trouvé ses successeurs. Enfin, ils ont plutôt été nominés par le board du groupe Sony PlayStation qui a évidemment choisi des figures déjà en interne. Parce que oui, l'ancien PDG de Sony Interactive Entertainment est remplacé par deux personnes au lieu d'une, à savoir Hermen Hulst et Hideaki Nishino. Le premier est néerlandais et est connu de la marque PlayStation, puisqu'il est le fondateur à la base du studio Guerrilla Games (les séries Killzone et Horizon) et qu'il est devenu entre temps le directeur des PlayStation Studios. Dans sa fiche de travail, il est noté qu'il va s'occuper du nouveau département Studio Business Group, mais il sera aussi le garant de la qualité des adaptation film/série des jeux PlayStation. Quand on sait que God of War, Ghost of Tsushima et Horizon sont en cours de production, il ne faut évidemment pas se rater, surtout après le succès colossal de la série Fallout.

La deuxième personne qui sera à la tête de Sony Interactive Entertainment n'est autre que le Japonais Hideaki Nishino, qui officie dans le groupe depuis belle lurette également et qui a été propulsé big boss du département Platform Business Group en plus de ses responsabilités déjà en place, ce qui signifie que. Hideaki Nishino va toujours gérer la technologie, les produits, les services et l'expérience de la plateforme PlayStation. Mais ce n'est pas tout, d'autres tâches lui ont été confiés comme superviser les relations avec les éditeurs et les développeurs-tiers, sans oublier les deals commerciaux autour du hardware, des accessoires et des services comme le PlayStation Network et PlayStation Plus.







Ensemble, Hermen Hulst et Hideaki Nishino seront sous l'égide de Hiroki Totoki, qui n'est autre que le directeur financier et le directeur des opérations de Sony Group Corporation, lui qui avait été nommé en interim juste après l'annonce du départ de Jim Ryan, dont la démission est effective depuis le 1er avril 2024. Cela signifie quelque part une philosophie plus japonaise et européenne de la par de Sony, qui avait pris une direction très américanisée dans sa vision et son, business. Et quand bien même les résultats autour de la PS5 et de cette nouvelle période sont bonnes, le géant japonais a beaucoup été critiqué pour ses positions notamment tarifaires et ce côté Apple-isation que beaucoup de joueurs n'ont pas apprécié. Sony a prévu d'organiser un nouveau meeting dans le courant de l'année pour préciser les objectifs de la société.