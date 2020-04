Silent Hills : quand un artiste de manga horrifique fait un étrange teasing

Suehiro Maruo d'alimenter les bruits de couloirs avec un teasing pour le moins énigmatique.Pilier du manga d'horreur, le Japonais est reconnu comme l'un des grands maîtres du genre avec un CV bien garni (on lui doit par exemple L'Île Panorama ou La Jeune Fille aux Camélias) : figurez-vous que le monsieur vient visiblement d'avoir un rendez-vous chez Konami, comme l'indique sa story Instagram. Mieux encore, l'auteur y a aussi publié une photo de Silent Hills : serait-ce là une éventuelle preuve de son développement ?À moins qu'il ne s'agisse d'un simple clin d'œil, les fans baignent actuellement dans une trépidante impatience, désireux de savoir si, oui ou non, le titre est toujours d'actualité: si Maruo San est en plus appelé en renfort dans la conception, cela pourrait s'avérer plus qu'intéressant. Non ?