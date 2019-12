P.T. : grâce à un mod, il sort de la map et explore tout Silent Hill (et Kojima l'avait prévu) !

Autant Death Stranding continue de diviser que P.T., l'extraordinaire démo jouable du feu-Silent Hills, développée aussi par Hideo Kojima et sortie en 2014, a su mettre tout le monde d'accord. Avec un seul et unique couloir, l'illustre créateur est parvenu à dresser une ambiance terriblement claustrophobe où le joueur est mené en bateau par Lisa, un fantôme tourmenté dans le seul but de... le rendre fou.Bref, si l'on parle encore de P.T. cinq ans plus tard, ce n'est pas seulement parce que le jeu est une merveille intelligemment pensée mais aussi parce que ses concepteurs y ont caché un tas de secrets croustillants récemment découverts : entre autres, le YouTuber Lance McDonald y avait déniché une apparition secrète de notre ennemi favori et vient carrément, il y a trois jours, de trouver un moyen d'explorer la ville de Silent Hill.Grâce à un mod, il est alors possible de sortir de la maison, qui était a priori l'unique environnement de la démo, et d'aller librement dans les mythiques rues brumeuses de la saga. Vous l'aurez peut-être reconnu : il s'agit du même lieu que celui aperçu dans le trailer d'annonce du jeu Silent Hills... que l'on débloquait justement en terminant P.T..Encore plus étonnant, il semblerait que Kojima San et son équipe aient prévu le coup en codant un jumpscare de Lisa, celui du game over, lorsque le joueur tente d'explorer la ville et tombe automatiquement sous la map à cause d'un problème de collision. Certains crient évidemment au génie : on les comprend.On le rappelle, Silent Hills, malgré sa mise en lumière avec deux trailers, fut totalement annulé suitee au divorce de Konami et Hideo Kojima. Juste après le séisme, comme chacun le sait, le Japonais s'en est allé fonder Kojima Productions indépendamment de l'éditeur, commençant le développement de Death Stranding. Aux dernières nouvelles, un jeu d'horreur pourrait justement être en préparation, s'appuyant possiblement sur les bases de... P.T.. Tiens, tiens.