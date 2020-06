P.T. : il refait le jeu en réalité virtuelle dans Half-Life Alyx, le cauchemar à l'état pur

Sorti en 2015, P.T. reste l'une des pièces maîtresses de l'horreur vidéoludique : orchestrée par Hideo Kojima, cette démo ultra-dérangeante de l'avorté Silent Hills est aujourd'hui culte, pas seulement à cause de sa maîtrise parfaite de la peur psychologique mais aussi parce "grâce" à son indisponibilité, survenue suite au divorce entre Kojima San et Konami.Depuis, nombreux sont ceux qui essaient de récréer P.T. un peu partout. Beaucoup ont essayé dans l'Unreal Engine, un joueur l'a même fait dans Dreams et, aujourd'hui, le talentueux AmbientDruth nous présente sa dernière œuvre : la reproduction de P.T. dans Half-Life Alyx. Vous n'êtes pas sans savoir que le sensationnel titre de Valve, sorti en début d'année, est le fer de lance de la réalité virtuelle : ainsi se joue exclusivement ce mod inédit, avec un casque vissé sur les oreilles, des Valve Index aux mains... et une bonne couche Pampers entre les cuisses.Toutefois, il paraît bon de souligner que P.T. n'est pas recréé entièrement : il manque un tas de choses - pour ne pas dire la plupart, c'est-à-dire Lisa, de nombreuses animations, objets, textures ou effets bien connus des fans. Pour autant, le travail opéré reste impressionnant avec le couloir iconique, sa version écarlate et infinie, des proportions respectées et, surtout, ce sound-design tout droit sorti des enfers dont le seul but est de vous faire chialer des larmes de sang.À vrai dire, "être" dans P.T. via la réalité virtuelle, cela semble être une expérience aussi fascinante qu'abominable : qui voudrait, sincèrement, maximiser encore plus le malaise ? Authentifier davantage cette sensation viscérale, celle d'être plongé dans un cauchemar infini qui joue avec vos nerfs et qui tire sur les cordes si précises, si fébriles de votre alarme interne ?Étrangement, à l'instar de ces interdits que l'on sait mauvais mais qui attirent définitivement l'attention, une version VR de P.T. semble être l'aboutissement même de l'épouvante, un saut à l'élastique vers une noirceur ultime, un aller simple vers l'enfer. Et aussi bien ce mod d'Half-Life Alyx n'est-il pas complet que l'on ose imaginer un possible rendu final, une fois que son auteur AmbientDruth y aura (peut-être) ajouté les dernières pièces. Allez, chiche.D'ailleurs, si vous souhaitez vous violenter vous-même (à vos risques et périls), le mod est téléchargeable à cette adresse