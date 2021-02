Silent Hill : son créateur Keiichiro Toyama dévoile les premières images de son nouveau jeu

Ancien pilier de la team Sony Japan Studio, Keiichiro Toyama a fait ses armes chez Konami en créant le tout premier Silent Hill, devenu un monument du survival horror en 1999 sur la première PlayStation. Embauché par Sony par la suite, il est également à l'origine de la saga Forbidden Siren qui a connu trois épisodes au total, pour ensuite changer totalement d'atmosphère en créant les deux épisodes de Gravity Rush. Malgré un accueil chaleureux de la part de la presse, le public n'a pas suivi, si bien que le deuxième épisode essauya un échec commercial assez cinglant. Nous étions en janvier 2017. Démotivé, Keiichiro Toyama s'est quelque peu éloigné du jeu vidéo avant de revenir avec son propre studio, Bokeh Game Studio, fondé l'année dernière et officialisé le 3 décembre 2020. Son premier projet, dont on ne connait pas encore le nom, est censé être un jeu d'action-aventure. C'est grâce à une interview postée sur la chaîne YouTube du studio qu'on peut découvrir les premières images du jeu. Il s'agit de concept-arts assez explicites, puisqu'ils nous révèlent que Keiichiro Toyama a décidé de revenir à ses premiers amours, à savoir le jeu d'horreur.











Il suffit de regarder ces premiers croquis préparatoires pour se rendre compte que le game designer a encore de la suite dans les idées en matière de monstres dégoûtants. On y voit des créatures insectoïdes sortir de corps humains déchiquetés, rappelant parfois les effets du Cordyceps qu'on avait ou découvrir toute l'ampleur dans le jeu The Last of Us. D'autres images révèlent un personnage masculin, capuche sur la tête et katana dans le dos, qui pourrait être le personnage principal. On le voit se dresser devant une ville qui rappelle Hong Kong avec ses bâtiments exigus et colorés, sans oublier cet avion qui passe au-dessus des bâtiments juste avant l'atterrisage. Voilà de quoi nous faire patienter avant le reveal officiel et complet de ce jeu qui s'annonce prometteur sur le papier.