Silent Hill : Sony préparerait deux jeux dont peut-être un... avec Kojima !

Keiichiro Toyama, le directeur et scénariste du tout premier Silent Hill. Avec lui, d'autres membres iconiques des jeux originels tels que Masahiro Ito, à qui l'on doit le design des créatures des quatre premiers volets, et Akira Yamaoka, compositeur bien connu de la saga. Mieux encore, une partie de l'équipe ayant travaillé sur le terrifiant Siren Blood Curse sur PS3 pourrait bien être de la partie, puisqu'appartenant à SIE Japan.L'autre rumeur, à prendre davantage avec des pincettes, concerne le retour de Silent Hills - avec un "s", donc, aussi connu sous le nom de P.T. Sony aurait contacté Hideo Kojima pour réaliser le titre, la firme servant de médiateur entre le japonais et Konami pour éviter les conflits suite au fâcheux divorce de 2015 : il s'agirait d'une expérience plutôt narrative, d'abord proposée à SuperMassive Games (Until Dawn, Man of Medan). Cela correspondrait avec les dires de Kojima San lui-même, qui plancherait actuellement sur un jeu d'horreur "le plus terrifiant possible" après son très spécifique Death Stranding.Voilà qui fait tout bonnement rêver, non ?