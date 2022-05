She-Hulk : la bande annonce en VF est là, Shrek et Fiona n'ont qu'à bien se tenir !

C'était l'événement de la nuit : hier soir, vers minuit, Marvel Studios a lâché la toute première bande annonce de She-Hulk, l'alter-ego féminine de Hulk, le super-héros le plus malmené du MCU. Mais puisqu'il est impossible pour Marvel de lui consacrer une histoire solo en raison des droits de licence qui appartiennent à Universal, c'est le seul moyen pour continuer à faire exister le personnage en dehors des Avengers. Autrement, on retrouve peu ou prou les quelques images qu'on avait pu voir en novembre dernier lors du Disney+ Day avec une Tatiana Maslany qui incarnera le personnage éponyme. Bien sûr, à ses côtés, Mark Ruffalo sera là pour lui apprendre à canaliser ses émotions et maîtriser sa transformation en une créature verte qui ne craint rien. Si l'on était plutôt emballé de voir la cousine de Bruce Banner faire ses premiers pas sur le petit écran, difficile de vous cacher notre déception en voyant cette première bande annonce, disponible en VF depuis ce midi.Il faut dire que la relation entre Hulk et She-Hulk ressemble davantage à une amourette entre Shrek et Fiona et que les effets spéciaux manquent cruellement de conviction et de finition. Il s'agit d'ailleurs de la même équipe qui était en charge des SFX de Moon Knight, qui n'a malheureusement pas brillé dans ce domaine. C'est d'autant plus regrettable que She-Hulk apparaîtra très souvent transformé et ce côté synthétique transparaît très fortement à l'écran, au point de nous gâcher l'expérience. On espère que d'ici la sortie calée au 17 août, Marvel Studios réajustent les effets visuels pour que le rendu soit plus convaincant. On précise avant de se quitter qu'il y aura 9 épisodes (comme WandaVision) contrairement aux 6 épisodes que Marvel nous avait habitués il y a plus d'un an maintenant.