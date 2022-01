Shang-Chi 2 : Jackie Chan dans le rôle du grand méchant? Les premières infos et théories

Jackie Chan dans Shang-Chi 2 ? Non, ce n'est pas qu'un fantasme de fan, mais surtout la volonté du réalisateur Destin Daniel Cretton, qui cherche coûte que coûte à convaincre la légende du kung fu de participer à son film. On va revenir sur les propos qui ont été lâchés par le metteur en scène auprès de nos confrères de CinemaBlend, et pourquoi il serait logique que Jackie Chan intégère le casting, sachant qu'on aimerait le voir dans le rôle du grand méchant de cette suite.

Sorti le 1er septembre dernier, Shang-Chi a été un double pari pour Marvel Studios et Disney. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'après la décennie qui vient de s'écouler avec des super-héros ultra bankables comme Iron Man, Captain America, Black Widow, Hulk et j'en passe, réintroduire des nouveaux personnages peu connus du grand public est forcément compliqué, et un risque à prendre en compte. L'autre complication pour Shang Chi, c'est qu'il est sorti au moment de la réouverture des salles en pleine pandémie mondiale, et le 1er Marvel à être "Only in theater" après la débâcle Black Widow qui avait eu droit à une sortie simultanée sur Disney+ et qui a poussé Scarlett Johansson à poursuivre Disney en justice pour rupture de contrat, vous connaissez l'histoire, on ne va pas revenir dessus.

Au final, Shang-Chi a récolté la coquette somme de 432 millions de dollars dans le monde. Alors oui, c'est moins que Spider-Man No Way Home qui en est à 1,25 milliard de dollars worldwide en même pas un mois d'exploitation, mais c'est l'exception qui confirme la règle. Et il faut rappeler que les rumeurs, les leaks, les théories et surtout la présence de Tobey Maguire et d'Andrew Garfield ont grandement participé à ce succès phénoménal. Toutefois, 432 millions de dollars pour Shang-Chi, c'est un fait un joli succès, en prenant en compte tous ces paramètres en septembre dernier, à tel point que Marvel Studios a confirmé le lancement d'une suite il y a peu, et que Simu Liu n'a pas hésité à commenter sur Twitter d'un ton incisif.





Donc, Jackie Chan au casting de Shang-Chi 2 ? Ce n'est pas juste une rumeur, c'est tout simplement la volonté de Destin Daniel Cretton, réalisateur du premier épisode et qui mettra en scène la suite, et qui est en train de tout mettre en œuvre pour avoir Jackie Chan au casting de Shang-Chi 2. Avouez que ça serait kiffant et un vibrant hommage à ce que représente Shang-Chi, au-delà d'être une prod Marvel. Parce que à l'image de ce qu'a été Black Panther en 2018 pour la communauté afro-américaine, Shang-Chi a permis à la communauté sino-américaine d'avoir une meilleur visibilité dans la pop-culture, avec des super-héros à qui s'identifier quand on est un jeune enfant issu de l'immigration. C'est important pour beaucoup de monde.

D'autre part, Shang-Chi est également un hommage au cinéma de Hong Kong des années 80 et 90 et les scènes de tape en sont la preuve éclatante dans le film. Des des combats brutes et réalistes, des chorégraphies soignées et surtout lisibles, sans avoir besoin de cutter à tout va pour masquer l'incompétence des acteurs, parce que les membres du casting de Shang-Chi sait se battre et fait ses cascades au maximum par eux-mêmes. Simu Liu s'est donné à 200% pour être à la hauteur du personnage, physiquement, mais aussi dans les scènes de combat. Les fois où il a dû être doublé par des cascadeurs, il en était frustré voire malade. Et puis, avoir Jackie Chan dans Shang-Chi 2, c'est aussi continuer ce que Destin Daniel Cretton avait entrepris dans le premier épisode. Je vous rappelle que si les combats dans le film sont aussi quali, c'est grâce au travail de 2 hommes : Brad Allan et Andy Chen, tous les deux issus de la Jackie Chan Stunt Team et qui ont offert à Shang-Chi les meilleures scène de tape de tout le MCU. Alors évidemment, si comme nous, vous avez été biberonné aux films de Hong Kong, asiats et même coréen aujourd'hui, vous savez qu'il y a mieux. Mais avoir un tel rendu dans un film Marvel, c'est limité surréaliste.