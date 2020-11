SEGA : devant la crise, la firme revend toutes ses salles d'arcade au Japon

Si SEGA est mondialement connu comme un éditeur de jeux vidéo possédant un large portefeuille de franchises cultes, il est également très investi dans le marché de l'arcade au Japon... ou tout du moins, il l'était. La maison mère SEGA Sammy Holdings vient effectivement d'annoncer que sa filiale dédiée aux complexes de divertissement, SEGA Entertainment, venait de vendre 85,1% de ses parts à l'entreprise Genda Inc., un concurrent spécialisé dans le même domaine. Si la fameuse société perdra donc le contrôle de ses salles d'arcade, pour la clientèle, cela ne devrait pas changer grand-chose pour autant : les établissements resteront en place et ne changeront pas de nom mais opteront en revanche pour une nouvelle direction. Tout ceci devrait se mettre en place d'ici la fin de l'année.



Et la raison de cette vente, vous vous en doutez, est particulièrement évidente en cette année 2020 : la baisse de fréquentation beaucoup trop importante des salles d'arcade, due aux confinements et donc au coronavirus, ont précipité des chiffres qui étaient déjà sur la pente descendante depuis quelques années. Pour autant, SEGA continuera de développer des jeux pour les bornes dédiées : de plus, certains employés du marché d'arcade seront transférés vers la production de jeux pour consoles. Tout est bien qui finit bien... ?