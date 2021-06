SEGA Astro City Mini : la borne d'arcade miniaturisée est enfin dispo en France

Sortie au Japon en décembre 2020, la SEGA Astro City Mini est enfin disponible en France, avec une arrivée en décalage par rapport au timing d'origine. La borne d'arcade miniaturisée devait en effet être mise en vente le 28 mai dernier, mais SEGA et son distributeur français, Just for Games, ont décidé d'attendre ce 25 juin pour la commercialiser. Proposée à 159,99€, la machine permet de revivre l'époque des années 90 avec des jeux SEGA dédiée à l'arcade. Ce ne sont pas moins de 37 jeux qui sont pré-installés dans cette reproduction kawaii, allant de l'indispensable Virtua Fighter jusqu'à Golden Axe, en passant par Space Harrier ou bien encore Thunder Force. A l'instar de la NeoGeo Mini, il est possible de jouer directement sur la borne, ou de brancher l'appareil sur un écran HD, puisqu'une sortie HDMI a été installée. Bien sûr, afin que l'attirail soit complet, SEGA a prévu des accessoires supplémentaires, comme des joypads et des sticks arcades, disponible en plusieurs coloris. Le prix pour une expérience totale. Pour vous procurer tout cela, il suffit de se rendre sur le site de Just for Games.