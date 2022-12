Saint Seiya : un film en live-action avec Sean Bean, Mark Dacascos et Famke Janssen, ça sent fort le Dragon Ball Evolution

Hollywood n'a visiblement pas fini d'aller puiser ses idées du côté de la japanimation. La série Saint Seiya, connue en France sous le nom de Les Chevaliers du Zodiaques, va faire l'objet d'une adaptation en live-action, c'est-à-dire en prises de vue réelles. C'est Sony Pictures, via son label Stage 6 Films, qui produit le film pour une sortie en 2023 et qui a semble-t-il fait appel à quelques acteurs de renom pour qu'on puisse en parler en dehors des circuits geek et pop culture. Visez un peu : Sean Bean (Game of Thrones, Silent Hill, Le Seigneur des Anneaux), Famke Jenssen (GoldenEye, X-Men, Taken 2) et Mark Dacascos (Cryong Freeman, Le Pacte des Loups, John Wick 3), ils sont tous les trois réunis autour du jeune acteur Mackenyu Arata qui incarnera Seiya / Seyar. On a pu le voir à l'oeuvre dans des fictions telles que Fullmetal Alchemist, où il jouait le role de Scar et Pacifim Rim 2 Uprising.Intitulé Knights of the Zodiac, le film a été réalisé par Tomek Baginski, un cinéaste polonais qui a occupé le poste de producteur sur la Saison 1 de la série The Witcher de Netflix et qui a également réalisé les trailers du jeu vidéo The Witcher 3 : Wild Hunt. L'histoire du film va évidemment reprendre le scénario du manga de Masami Kurumada avec un Seiya / Seyar qui va apprendre à devenir un Chevalier de Bronze pour le compte d'Athena, ressuscité en être humain. Dans le trailer, on aperçoit Marine, la soeur de notre héros, mais aussi quelques uns des Chevaliers d'Or, comme celui du Capricorne. Evidemment, en voyant ces images, difficile de ne pas penser à Dragon Ball Evolution, qui reste un traumatisme bien présent dans l'esprit des personnes qui s'intéressant un tant soit peu à la japanimation. Forcément, avec le rendu des armures, il y a de quoi être paniqué...