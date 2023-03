Saint Seiya : le film live-action lâche un 2è trailer, ça sent le Dragon Ball Evolution à plein nez

Nouveau trailer pour SAINT SEIYA THE BEGINNING, le film live-action avec Sean Bean, Mark Dacascos et Famke Janssen (ouais, c'est surréaliste).



Ça transpire le Dragon Ball Evolution de tous les pores. Hâte de voir le résultat... 😈 pic.twitter.com/lKnEa9RtjY — Maxime CHAO (@MaximeChao) 8 mars 2023

Un deuxième trailer pour Saint Seiya The Beginning vient d'être lâché par Sony et Stage 6 Films afin de rappeler que le film arrivera au cinéma au Japon le 28 avril prochain. Si la première bande annonce en décembre 2022 avait généré une vague d'indigation quant à la vue des premières images, ce n'est malheureusement pas ce deuxième trailer qui va sauver quoi que ce soit. On en voit d'ailleurs un peu plus, notamment au niveau des armures, qui sont effectivement loin du rendu du manga et de l'animé. L'histoire sera pourtant la même, puisqu'on va suivre les débuts de Seiya / Seyar au moment où il part à la recherche de sa soeur, tout en devenant le Chevalier de Bronze Pégase.Le film, doté d'un budget de 60 millions de dollars (presque autant que le dernier Astérix & Obélix L'Empire du Milieu), s'est payé les services d'un casting hollywoodien avec la présence de Sean Bean (Le Seigneur des Anneaux, Game of Thrones), Famke Janssen (GoldenEye 007, X-Men), mais aussi Marc Dacascos (Le Pacte des Loups, John Wick 3). A la vue de ces dernières images, du rendu CGI des armures et des combats, ce Saint Seiya The Beginning semble évidemment transpirer le syndrome Dragon Ball Evolution, mais on peut évidemment se tromper... On a hâte en tout cas de voir le résultat...