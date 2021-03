Resident Evil Village : nouvelle démo, DualSense, inspirations, le plein d'infos

La communication autour de Resident Evil Village commence décidément à s'accentuer : il faut dire que l'engouement autour du titre est réel et que Capcom joue gros avec ce nouvel opus (très) prometteur. Lors d'un récent livestream portant entièrement sur le titre, la firme d'Osaka en a profité pour révéler de nombreux détails sur son hit horrifique, abordant divers sujets sur l'aventure comme sur la prochaine démo gratuite. Concernant cette dernière tout d'abord,Contrairement à la portion déjà sortie sur PS5, qui était plus contemplative qu'autre chose,Elle sera également tirée d'une véritable portion du jeu final.En parlant d'action, justement,: le marchant déjà présenté auparavant, le Duc, vendra notamment de multiples pétoires, upgrades, éléments de crafting et d'autres surprises. Bien qu'il reste un jeu de survie, Resident Evil Village imposera donc des batailles risquées, que ce soit dans le château de la populaire Lady Dimitrescu ou dans les rues du dit-village.(et d'ailleurs, on s'en doutait).Autrement plus intéressant,Comme chacun le sait, Ethan est le héros de Resident Evil 7 et les développeurs ont d'ailleurs précisé que c'était la première fois dans la saga que deux épisodes consécutifs se concentraient sur le même protagoniste., lui qui a déjà tant souffert le martyre dans la satanique maison des Baker.Enfin,: les gâchettes adaptatives seront notamment exploitées, avec des crans de résistance lors du rechargement des armes. Les effets différeront d'ailleurs en fonction de l'objet.Voilà qui a de quoi faire saliver tous les fans : Resident Evil Village sortira le 7 mai sur PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S et Xbox One. Et ce n'est pas tout : le soft débarquera également sur Stadia en même temps que son prédécesseur, Resident Evil 7. Voilà, vous savez tout.