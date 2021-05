Resident Evil Village : c'est un carton commercial au Royaume-Uni, quelques chiffres intéressants

49% des joueurs l'ont acheté sur PS5 et 31% sur PS4 contre 20% sur les consoles Xbox. Sur PlayStation 5, il s'agit du troisième plus gros démarrage derrière Spider-Man Miles Morales et Assassin's Creed Valhalla, datant tous les deux de la fin d'année 2020.Concernant les ventes de la semaine, le jeu performe aussi alors qu'il n'est sorti que vendredi, avec donc trois petits jours de commercialisation uniquement :. Devant lui, Spider-Man: Miles Morales, Assassin's Creed Valhalla, Call of Duty Black Ops Cold War, Demon's Souls, Watch Dogs Legion et Sackboy A Big Adventure. Sur Xbox Series X et S, le jeu cumule assez de ventes dans la semaine pourNéanmoins, cette jolie réussite s'avère moins clinquante que celle de Resident Evil 2, sorti en 2019 (25% de ventes de moins) et encore moins que Resident Evil VII, publié en 2017 (environ 40%).Encore une fois, ces statistiques ne concernent que le marché physique : nul doute qu'avec le milieu du digital, les chiffres de Resident Evil Village devraient gonfler drastiquement. D'ailleurs, vous avez lu notre test