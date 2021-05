Test Resident Evil 8 Village : la presse est unanime, voici les notes reçues dans le monde

Cela fait maintenant quelques heures que Resident Evil Village est disponible à la vente, ce qui va permetrtre au public de découvrir les nouvelles aventures d'Ethan Winters. Si notre test complet est disponible depuis quelques jours et que vous connaissez notre verdict, qu'en est-il du reste de la presse spécialisée ? Un tour d'horizon sur le site référent Metacritic nous permet de constater que le dernier titre de Capcom récolte la note moyenne de 84% dans sa version PS5. Cette note obtenue sur 75 reviews internationales nous permet de constater que le jeu a été globalement très bien accueilli. Il y a toutefois 6 médias spé qui considèrent le jeu moins innovant, pour ne pas dire décevant en raison de l'approche différente de la série. La vue à la première personne ne plaît pas à tout le monde, et le lore désormais composé de vampires et de loups-garous non plus. Voici une macédoine des notes obtenues worldwide.

JEUXACTU : 18/20

Game Informer : 9.3/10

Multiplayer.it : 9.2/10

Gamespot : 9/10

Push Square : 9/10

Destructoid : 9/10

Hardcore Gamer : 9/10

Carole Quintaine : 9/10

IGN Japan : 8/10

Jeuxvideo.com : 16/20

EGM : 8/10

VG24/7 : 8/10

Guardian : 8/10

GamesRadar+ : 7/10

Stevivor : 6.5/10

Digital Trend : 6/10

VideoGamer : 5/10