Resident Evil Village : Capcom accusé de plagiat pour l'un des boss du jeu, la ressemblance est troublante

Disponible depuis vendredi dernier sur consoles, PC et Stadia, Resident Evil Village aurait-il plagié Richard Raaphorst ? C'est en tout cas ce qu'affirme le réalisateur hollandais qui, dans un message posté sur LinkedIn , accuse Capcom de s'être inspiré d'une de ses créatures présentes dans Frankenstein's Army (2013). "C'est un film de monstres un peu fou dans lequel figure des créatures que j'ai créées, et l'une d'elles a été utilisée dans le nouveau Resident Evil sans aucune autorisation ni mention me concernant", explique-t-il.Naturellement, le bonhomme accompagne son message de clichés qui, il est vrai, ont de quoi semer le doute. Si la ressemblance entre Sturm (le boss de Resident Evil Village incriminé, donc) et le monstre de Richard Raaphorst est assez frappante, rien ne prouve qu'il s'agit d'un acte délibéré de la part de Capcom. Quoi qu'il en soit, on en profite pour vous rappeler que Maximilien a attribué un joli 18 sur 20 aux aventures d'Ethan Winters. Une valeur sûre, manifestement.